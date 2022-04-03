بعد نجاحه السنوات الماضية.. الصين تجرب اليوان الرقمى فى المزيد من المدن

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أنه سيتم توسيع برنامجه التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن المحلية، بعد تشغيله الناجح على مدى السنوات الماضية.

وأشار البنك في بيان له، إلى أن العملة الورقية الرقمية، أو e-CNY ، ستكون مُتاحة في بلديتي تيانجين وتشونغتشينغ، ومدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ومدينتي فوتشو وشيامن في مقاطعة فوجيان بشرقي البلاد، وست مدن في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2022.

واختبرت الصين استخدام اليوان الرقمي في أكثر من 10 أماكن من شنتشن إلى شانغهاي ومنطقة شيونغآن الجديدة.

وفي الآونة الأخيرة، تم إدراج بكين ومدينة تشانغجياكو في البرنامج، بعد اختبارات معنية تمت خلال دورة الألعاب الشتوية الأولمبية وأولمبياد المعاقين للعام 2022.

وتم تشكيل عدد من أوضاع التطبيق في البيع بالجملة والتجزئة، والمطاعم، والسياحة ودفع الرسوم الإدارية، والتي تغطي سيناريوهات متصلة عبر الإنترنت وخارجها، ويمكن تكرارها والترويج لها، وفقاً لاجتماع عقده البنك المركزي مؤخراً.

وبلغ حجم التعاملات باليوان الرقمي في الصين ما يقرب من 87.57 مليار يوان (13.78 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي 2021.