تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 36 متهمًا بقضية فض اعتصام رابعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقضت محكمة النقض في حكم نهائي بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: عبدالرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، إيهاب وجدي محمد، محمد عبدالرحمن الفرماوي، مصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

كما قضت المحكمة بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها، وهم: "عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبدالرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبدالفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبدالله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف، محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبدالغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك.

كما تضمن حكم النقض تأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.

وتضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لـ أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للمصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته.