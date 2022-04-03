الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا ترحب بالهدنة فى اليمن: قرار يخفف معاناة الشعب

فرنسا
فرنسا

رحبت فرنسا بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج بالهدنة لمدة شهرين في اليمن، مؤكدة أن هذا القرار يساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن باريس ترحب بإعلان هذه الهدنة، مشددة على ضرورة استجابة جميع الأطراف لهذا الطرح.

وأضافت أن "هذا القرار هو تقدم كبير ويسمح بتخفيف معاناة الشعب اليمني"، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وللمحادثات التي ينبغي أن تعقد في هذا الشأن لصالح هدنة، ثم إلى حل سياسي شامل ودائم.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن باريس لا ترى "تقدمًا" محرزًا في المفاوضات الروسية الأوكرانية أو "أمرًا جديدًا" في الوضع في أوكرانيا بعد إعلان روسيا تقليص نشاطها العسكري حول كييف وشمال أوكرانيا.

وصرح جان إيف لودريان لقناة "فرانس-24"، بأن الحرب مستمرة، في الوقت الحالي ليس هناك تقدم أو أمر جديد بحسب علمي.

وأضاف: "الثقة أفعال.. وهي في الوقت الحالي غائبة"، مشيرًا إلى أن القصف الروسي استمر على كييف وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوافق بعد على وقف إطلاق النار، ولا سيما في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وفي ما يتعلق بجولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت الثلاثاء في إسطنبول، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه "في الوقت الحالي لم يحرز أي تقدم في أي موضوع".

وكان رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قد أبلغ عن "محادثات جوهرية" ورحب بمقترحات كييف "الواضحة" للتوصل إلى اتفاق.

كما قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن موسكو "ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف" في شمال البلاد. 

فرنسا اليمن الشعب الهدنة الهدنة في اليمن معاناه تخفيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

نشرة منتصف الليل.. مكالمة الرئيس السيسى لسلطان عمان والحلقة الأولى من «الاختيار 3»

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين