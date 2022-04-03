فرنسا ترحب بالهدنة فى اليمن: قرار يخفف معاناة الشعب

رحبت فرنسا بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج بالهدنة لمدة شهرين في اليمن، مؤكدة أن هذا القرار يساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن باريس ترحب بإعلان هذه الهدنة، مشددة على ضرورة استجابة جميع الأطراف لهذا الطرح.

وأضافت أن "هذا القرار هو تقدم كبير ويسمح بتخفيف معاناة الشعب اليمني"، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وللمحادثات التي ينبغي أن تعقد في هذا الشأن لصالح هدنة، ثم إلى حل سياسي شامل ودائم.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن باريس لا ترى "تقدمًا" محرزًا في المفاوضات الروسية الأوكرانية أو "أمرًا جديدًا" في الوضع في أوكرانيا بعد إعلان روسيا تقليص نشاطها العسكري حول كييف وشمال أوكرانيا.

وصرح جان إيف لودريان لقناة "فرانس-24"، بأن الحرب مستمرة، في الوقت الحالي ليس هناك تقدم أو أمر جديد بحسب علمي.

وأضاف: "الثقة أفعال.. وهي في الوقت الحالي غائبة"، مشيرًا إلى أن القصف الروسي استمر على كييف وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوافق بعد على وقف إطلاق النار، ولا سيما في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وفي ما يتعلق بجولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت الثلاثاء في إسطنبول، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه "في الوقت الحالي لم يحرز أي تقدم في أي موضوع".

وكان رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قد أبلغ عن "محادثات جوهرية" ورحب بمقترحات كييف "الواضحة" للتوصل إلى اتفاق.

كما قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن موسكو "ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف" في شمال البلاد.