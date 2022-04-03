«الاختيار 3»| أخطر اجتماع بين طنطاوى والعصار.. وكيف خطط الشاطر لمذبحة الجنود؟

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3"، والذي انطلق أمس، تفاصيل خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو وكيف خطط القياديان الإخوانيان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي لأخونة جهاز الشرطة المصرية.

الشاطر يريد استبعاد ضباط من أمن الدولة

وظهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر في حلقة اليوم داخل جهاز أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر، مع مساعد وزير الداخلية والعميد يسري ويجسد دوره الفنان محمد رياض، وبحوزته قائمة لعدد من الضباط يريد أن يبعدهم عن العمل في الجهاز وفقا لما طلبه.

وضمت تلك الأسماء كلا من الضباط الآتي أسمائهم، زكريا يونس ويجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد السيد، وليد عبدالمغني محمد، محيي فؤاد الديب، شادي محي رزق، هادي عمرو رأفت، إيهاب منصور محمد، وأحمد بلال الطيب، ولكن مدير أمن الدولة في ذلك الوقت رفض طلبه بشده، فهدده خيرت الشاطر أنه سيتم إرسالها من جانب الرئيس الإخواني محمد مرسي.

الشاطر يكشف مخططه لحرق أمن الدولة

عقب ذلك دخل الضابط زكريا يونس إلى مكتبه ليستمع لفيديو مسجل للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، قال فيه إن "الأرض التي نمشي عليها جميعا فيها شوك كتير داخلي وخارجي، ونحاول أن نتلمس طريق لا نسمح فيه بأي درجة من الدرجات لحدوث صدام، ليه لأن أنا لما اصطدم بجهاز أمن الدولة معنديش مشكلة، ليه لأني أنا ممكن أطلع مليون واحد يحرقوا المقرات ويمسكوا الناس يعلموا لهم محاكمة شعبية".

التخطيط لتكوين حرس ثوري

وفي ذات الحلقة ظهر الضابط مروان بالمخابرات العامة، ويجسد دوره الفنان أحمد عز، في عملية تمويه حيث تقابل مع أحد أفرد الجهاز، لاستلام تقرير أمني منه، وكشف التقرير عن قيام قيادات الإخوان بعقد اجتماع مع الميليشيات في لبنان، وخط سيرهم في بيروت والذي رصد مخطط لتكوين ميليشيات للتدريب في سوريا والعودة مره أخرى واتفاق على تفكيك وزارة الداخلية، وتكوين مجموعات في سيناء ويتم تكبيرها شيئا فشيئا، في طريقهم لتكوين حرس ثوري وذلك بحضور قيادات من الرئاسة.

خطة الشاطر لإقصاء المشير طنطاوي

كما ظهر القيادي خيرت الشاطر في مسلسل "الاختيار 3" في اجتماع داخل مكتب الإرشاد مع قيادات إخوانية منهم محمود بديع، ويتحدثون عن عمليات تغيير جذري لقيادات المؤسسة العسكرية وذلك في غضون عام 2012، حيث قال بديع إن تغيير قيادات وزارة الدفاع يحتاج سنوات، فرد الشاطر بأن هذا كلام رائع نظريا من خلال تكوين جيل يدخل أولى حربية ويترقى حتى يصلوا للقيادات وسوف تأخد عشرات السنين، وأشار الشاطر إلى أن مصر تعيش لحظات حاسمة، وأنه يريد تغيير فوري وجذري فى رأس المؤسسة العسكرية المشير طنطاوي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصادم بالجيش مطلقات لكن قد يحدث ذلك مستقبلا.

وأوضح الشاطر في الاجتماع أن تغيير القيادات العسكرية لن يسمح به ضباط الجيش والمواطنون في الشارع، إلا إذا كان هناك سبب كبير وخطير حادث جلل يستهدف المؤسسة العسكرية ويهز مصر كلها، من خلال تصفية معنوية أو خطأ فادح يقع فيه المشير طنطاوي، حتى إذا طلب رئيس الإخوان مرسي إقالته لا يمكن لأحد مراجعته.

وخلال الاجتماع طرح قيادات الإخوان اسم المشير عبدالفتاح السيسي الذي كان لواءً أنذاك والذين كانوا يرون أنه الأنسب لخلافة المشير طنطاوي، هنا قال الشاطر إن هذا خطأ فادح محللا أن هذا الرجل ليس سهلا واستشهد بالإخواني عصام سلطان، وقال الشاطر عن المشير عبد الفتاح السيسي إن راجل له عقلية داهية، تودخل محمود عزت قائلا إن عصام سلطان رأيه لا قيمة له وأن رجال استخبارات الإخوان قاموا بعمل التحريات اللازمة عن المشير عبدالفتاح السيسي، قائلين إنه ملتزم بالصلاة وأن زوجته محجبة وأبناءه أزهريون، وقد أجرى تلك التحريات وفقا لما رصدته شعبة الإخوان في مدينة نصر، ولكن الشاطر طرح اسما آخر لكن لم يتم التوافق عليه من جانب الإخوان، وانتهى الاجتماع بكلام الشاطر قائلا سوف أعقد عدة ترتيبات لتنفيذ عملية إقصاء المشير طنطاوي عقب الانتهاء منها.

إنسانية المشير عبدالفتاح السيسي

وكشفت الحلقة الأولى عن إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعامله مع أبناء منطقته في منطقة الجمالية، حيث ظهر جالسا بصحبة زوجته السيدة «انتصار»، ثم ورد اتصال هاتفي له ليترك على الفور مأدبة الطعام.

وقال السيسي عن تواجده في الإفطار مع الجنود والضباط “إنهم أهلي وعزوتي فعلا”.

وأثناء ذلك تلقى المشير السيسي اتصالا هاتفيا ليصمت بعده قليلا قائلا “تمام يا فندم” ثم غادر المنزل وتحرك فورا.

استشهاد 16 جنديًا أثناء الإفطار

وانتقل المشهد عقب ذلك إلى قصر الاتحادية، حيث كان مرسي وقتها رئيسا لمصر، وكان يصلي ليقترب منه سكرتيره الخاص وأخبره عن وقوع 16 جنديًا أثناء الإفطار في رفح بشمال سيناء في رمضان عام 2012، بالإضافة لعدد من الجرحى.

يظهر مرة أخرى خيرت الشاطر، ليتلقى اتصالا هاتفيا أخبره بتنفيذ حادث استشهاد 16 مجندا، ليغلق الهاتف ويعود لمهاتفة أحد رجاله طالبا منه إبلاغ اللجنة الإعلامية بنعي المجندين الذين تم استهدافهم، والمطالبة بمحاسبة أعلى القيادات العسكرية طالبا منه التنفيذ حرفيا.

أخطر حوار بين المشير طنطاوي واللواء محمد العصار

ظهر في الحلقة المشير محمد طنطاوي والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، وعليه علامات الحزن الشديد على استشهاد 16 جنديا أثناء الإفطار، وقال إننا لا نهاب الموت أبدا وهذا ما تعلمناه في العسكرية، وعبر عن حزنه لاغتيال الجنود بالغدر، قائلا إنه خسر 16 من أبنائه، وأن ما حدث لن يمر مرور الكرام وسوف يقتص لأبنائه الجنود الشهداء وكان ذلك في حديث مع اللواء العصار، الذي أخبره أننا لن نقصر مع أي أحد من أبنائنا وكل من له يد في استشهاد أبنائه لن نتركه.

وقال اللواء العصار إن الرجالة شغالة في سيناء، والحادث الجبان في سيناء الهدف منه إحراج المؤسسة العسكرية أمام الرأي العام وخفض الروح المعنوية للضباط والجنود وإفقاد الثقة في قياداتهم، ولا استبعد أن يكون ذلك تمهيدا لقرارات رئاسية.

وهنا تدخل المشير طنطاوي قائلا لو كان القصد من هذا الحادث التغيير فندعى أن يأتي الشخص الذي أريده، قاصدا المشير عبدالفتاح السيسي.

ينتقل المشهد إلى شمال سيناء، حيث ظهر الضابط مصطفى بالمخابرات العامة، الذي يجسد دوره الفنا أحمد السقا مع أحد شيوخ القبائل للتقصي عن تفاصيل حادث استشهاد 16 جنديا أثناء الإفطار في رمضان.

مرسي يصدق على إقالة 3 قيادات من القوات المسلحة

ينتقل المشهد مجددا لقصر الاتحادية ويظهر مرسي للتوقيع على قرارات إقالة مدير المخابرات العامة، وقائد الحرس الجمهوري ومدير الشرطة العسكرية ومدير شرطة الرئاسة، حيث لقى ذلك قبولا لدى محمد مرسي.

الشاطر وقيادات الإخوان تدرس تولى السيسي خلفا لطنطاوي

يظهر من جديد الشاطر في اجتماع مع المرشد العام محمد بديع ويجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون، وقيادات الجماعة الإرهابية، قائلا: نريد التركيز على نقطة واحدة وهي إيجاد المرشح المطلوب، موضحا لدينا أن المشير طنطاوي غاضب لأنه طالب مرارا وتكرارا كشف المطلوبين في حادثة رفح، وقد أبلغه الإخواني مرسي أن هذا ممنوع فتغير عليهم وأصبح حتميا أن نجد له بديلا.

وتدارس قيادات الإخوان الإرهابية أمر وجود بديل للمشير طنطاوي وقاموا باستعراض عددا من الأسماء، واتفقوا على اسم اللواء عبدالفتاح السيسي وقتها، مؤكدين أن الرئيس الإخواني مرسي أبدى ارتياحه للواء السيسي نظرا لأنه متدين ولديه خبرات عسكرية كبيرة جدا وتلقى عدة دورات خراج مصر تؤهله لخلافة المشير طنطاوي، وقد أبدى خيرت الشاطر تخوفه لكنه وافق لاتفاق الجميع عليه.

مرسى يحاول إجبار طنطاوي بدفع ملياري دولار

ويظهر المشير طنطاوي مرة أخرى في قصر الاتحادية، حيث تقابل مع الإخواني مرسي والذي طلب منه دعم الدولة في الظروف التي تمر بها أنذاك، فرد طنطاوي بأن القوات المسلحة دعمت الدولة بمليار ونصف مليار دولار، فرد مرسي نريد 2 مليار دولار، فأجابه طنطاوي سيادة الرئيس إن هذه الأموال تخص القوات المسلحة وعمليات التسليح والتدريب ولا أملك أخذ قرار فيها ولا حتى رئيس الأركان، والقرار بيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فطلب مرسى عقد عقد اجتماع في الرئاسة لحين الانتهاء من البت في الأمر.

السيسي وزيرا لدفاع مصر

يقوم مدير مكتب رئيس الجمهورية محمد مرسي في الوقت الحالي بالاتصال باللواء عبدالفتاح السيسي وقتها لمقابلة الإخواني محمد مرسي، عقب ذلك تلقى السيسي اتصالا من اللواء محمد العصار، الذي شدد على السيسي قبول منصب وزير الدفاع، وأكد العصار للسيسي أن هذة نصيحة منه ويجب أن يقبل.

تقابل اللواء السيسي مع الإخواني مرسي في الاتحادية الذي طلب منه تولى منصب وزير الدفاع، وحلف اليمين، فسأل السيسي عن المشير طنطاوي، موضحا أن هذا اتفاق بين مرسي والمشير طنطاوي.

قائمة ومواعيد البرامج الدينية في رمضان 2022

وفي مسلسل"الاختيار 2"، والذي عرض في رمضان 2021، قدم كريم عبد العزيز شخصية الضابط زكريا يونس، وظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، وفي الجزء الأول لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض في رمضان 2020.

"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.