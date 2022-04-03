أربعة طرق.. كيف تختم القرآن الكريم فى رمضان؟

رمضان شهر الطاعة، والمغفرة والتقرب إلى الله عز وجل، حيث يواظب المسلمون على التعبد بقراءة القرآن الكريم خلال شهر الغفران.

الدستور يرصد في السطور التالية أهم جداول وطرق ختم القرآن الكريم أكثر من مرة طوال الشهر..

1- ختم القرآن الكريم مره واحد بالشهر

يجب قراءة 4 صفحات بعد كل فرض من فروض الصلاه الخمس، لكي نختم القرآن الكريم مرة واحده بالشهر.

2- ختم القرآن مرتين

من أراد ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان الكريم فيجب قراءة 4 صفحات من المصحف الشريف قبل كل فرض من الفروض الخمسة و4 صفحات بعد الصلاة مباشرة.

3- ختم القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم

إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات فعليك بقراءة 6 صفحات قبل كل فرض من الفروض الخمسة من الصلاة وقراءة 6 صفحات بعد الصلاة مباشرة.

4- ختم القرآن 4 مرات

إذا أردت ختم القرآن 4 مرات في شهر رمضان الكريم فعليك قرآءة ٨ صفحات قبل الصلاة، و٨ صفحات اخرين بكل كل فرض من الفروض.

جدير بالذكر أن عدد صفحات المصحف تصل لـ 604 صفحة، حيث يتم توزيع عدد الصفحات علي فروض الصلوات الخمسة، وذلك ل ختمة القرآن الكريم علي مدار الـ 30 يوم.

ويفضل قراءة بعض الأدعية بعد كل ختمة من القرآن الكريم ومن أفضل تلك الأدعية قولة تعالي :" اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً. وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ"