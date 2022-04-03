القبض على 6 متهمين بالمشاركة في مشاجرة بين عائلتين بكوم أمبو

شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء السبت، وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدم خلالها العصا والشوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز، حيث أنه استخدم خلالها العصا والشوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتوجهت القيادات الأمنية بوحدة المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها وفرض السيطرة الأمنية على القرية بأكملها.

ونجح ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقيب حسين أيمن معاون مباحث، في السيطرة علي المشاجرة والقبض على 6 أشخاص من العائلتين.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين العائلتين إثر خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.