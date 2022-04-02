الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عصام السقا عن «الاختيار 3»: عمل درامي ضخم وفخور بمشاركتي

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا

جسّد الفنان عصام السقا شخصية  محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد»، وعضو مجلس النواب حاليًا.


وأعرب «السقا»، في تصريحات لـ«الدستور»، عن سعادته البالغة لانضمامه لمسلسل الاختيار 3، خاصًة وأن هذا العمل الأهم في الدراما المصرية.

ويعرض مسلسل الاختيار 3، من خلال تلفزيون الشارقة في رمضان، الساعة 9:15 م بتوقيت مصر، بجانب عدد من القنوات المصرية الناقلة له من خلال أون واون دراما، وعرضه أيضًا على منصة «واتش إت» الإلكترونية.


وأظهر «البرومو» الدعائى نجاح مخرج العمل بيتر ميمى فى تقديم مشاهد جسدت مظاهرات الشعب المصرى فى 2013 بطريقة تقترب من الحقيقة، بمشاركة آلاف من «المجاميع»، وظهر كل من أمير المصرى ومحمود البزاوى وهما يقودان بعضًا منها.


ويسابق أبطال وصناع العمل الزمن للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد للمسلسل قبل دخول شهر رمضان المبارك 2022، ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق للانتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل.


ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

عصام السقا الفنان عصام السقا مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 عمل ضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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