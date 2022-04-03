جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهرب جمركى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 11 محاولة تهرب جمركى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ11 راكبًا قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيشها تبين وجود "2 بندقية ضغط هواء، وتليسكوب بندقية، ومسدس طلقات خرسانية، و500 طلقة رش، و1400 طلقة خرسانية، وطائرة لاسلكية مزود بكاميرا تصوير، و200 قرص سولبادين المخدر، و280 ساعة يد رجالي، و17 ساعة يد ذكية آبل، وسامسونج و6 آيباد، و 28 راوتر تقوية شبكات، و 14 نظارة واقع افتراضي، و 7 سماعة بلوتوث، و180 شاحن آيفون، و13 ذراع بلاي ستيشن، و4 جهاز ألعاب فيديو، و 14 جهاز T.V Box لتحويل الشاشة العادية إلى سمارت، و33 قطعة غيار سيارات جديدة، و27 من الأدوات الطبية، وجهاز طبي للأسنان، و30 كيلو غذاء ملكات النحل، و 115 عبوة كريم معطر للجسم مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية".

وقام بالضبط كلًا من خالد عصمت، ومحمود فوزي، وعلاء يونس، وأحمد كمال، وأحمد حلمي، ومحمود حافظ مأموري الحركة، وأسامة هويدي، وشعبان الريس، وأبوبكر حافظ، و إسماعيل حسن مشرفي الحركة، بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، ومصطفى هاشم مدير مجمع الساحات، وشحاتة عبدالحميد، وحمادة النقيب، ومحمد أمين، وصلاح أبوالحسن، وأحمد ممدوح، و محمود عبد الودود مأموري التعريفة، ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي، وعبدالله إبراهيم مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و288 ألف و 452 جنيهًا، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركي، حررها محمد عبدالنور، وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.