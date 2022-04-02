السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاختيار 3».. كيف خطط خيرت الشاطر لعملية إقالة المشير طنطاوي؟

خالد الصاوي في دور
خالد الصاوي في دور خيرت الشاطر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 اليوم، تفاصيل خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو وكيف خطط القاديين الإخوانيين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي لأخونة جهاز الشرطة المصرية وتفكيكه من خلال ميليشيات مسلحة، وكيفية إقالة المشير محمد طنطاوي، وتصعيد الفريق عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع خلفا له.

وكشفت الحلقة الأولى عن إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعامله مع أبناء منطقته في منطقة الجمالية، حيث ظهر جالسا بصحبة زوجته السيدة «انتصار»، ثم ورد اتصال هاتفي له ليترك على الفور مأدبة الطعام.

وخلال الحلقة، ظهر محمد مرسي أثناء الصلاة حيث حضر له سكرتيره الخاص وأخبره باستشهاد 16 مجندًا، ووقوع عدد من المصابين وقت الإفطار في رمضان عام 2012 بمنطقة رفح شمال سيناء.

ثم ظهر خيرت الشاطر واتصل بلجانه الإعلامية مؤكدا على ضرورة نعي هؤلاء الجنود ومحاولة استغلال استشهاد الجنود لصالحهم، مخططا لضرب كتائب المشير طنطاوي معنويًا، ليتيح الفرصة لإقالته.

كما ظهر الفنان أحمد بدير الذي يقوم بشخصية المشير محمد طنطاوي، الذي عبر عن بالغ حزنه لما حدث للجنود أثناء إفطاره، والذي ظهر عليه أنه يعي ما يدور من مخططات إخوانية ومحاولة استغلال ذلك لإقصائه.

بينما تلاقى «مصطفى» أحد ضباط الأجهزة السيادية ويقوم بدوره الفنان أحمد السقا، مع أحد شيوخ البدو لمحاولة فهم ما حدث في عملية استهداف الجنود المصريين.

وكشف المسلسل عن شعور المواطنين بحالة اللامبالاة  التي ظهر عليها المعزول محمد مرسي بما حدث للجنود في رفح حينها.

الاختيار 3

"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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