السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا.. و«كييف» ترفض

بيسكوف
بيسكوف

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، لكن كييف ترفض، مشيرًا إلى أن موسكو دمرت تقريبًا القدرات العسكرية لكييف خلال العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيسكوف قوله، في تصريحات لوسائل إعلام بيلاروسية، «روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، لكن كييف ترفض.. المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن من المهم أن تستمر».

وتابع بيسكوف: «روسيا دمرت تقريبًا القدرات العسكرية لأوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة».

وشدد بيسكوف، على أن روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا وأن أي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة على مينسك، نعتبره هجومًا على روسيا.

الرئاسة الروسية روسيا موسكو العملية العسكرية الخاصة بيلاروسيا

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