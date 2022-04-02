السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل شقيقه في عين شمس: «مكانش قصدي»

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور، توجهت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات قطعية بالرقبة والصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدًا على ندمه، وأنه غير قاصد قتله وأن ما حدث بينهما مشادة كلامية، تطورت لطعنه بالسكين.
 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

خلافات أسرية عاطل محكمة جنح عين شمس قاضي المعارضات

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