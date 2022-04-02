السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل كهنة ومجالس ثلاث كنائس من وسط القاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وبرفقته عددٍ من كهنة ثلاث من كنائس قطاع وسط القاهرة، إلى جانب أعضاء مجالس الكنائس ذاتها.


وأضاف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الكنائس هي كنيسة السيدة العذراء، بالمرعشلي بالزمالك، وكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي، وكنيسة الشهيدة دميانة ببولاق.


في بداية اللقاء قدم نيافة الأنبا رافائيل الشكر لقداسة البابا على اهتمامه ورعايته لهم، وعلى منحه رتبة القمصية لبعض من الآباء كهنة هذه الكنائس.


وألقى قداسة البابا كلمة روحية مناسبة عن "الصوم الكبير" وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، وفي الختام منحهم قداسته هدية تذكارية.

قداسة البابا قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

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