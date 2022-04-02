السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. أشهر أقوال العرّاب أحمد خالد توفيق

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق

تحل اليوم ذكرى ميلاد الروائي أحمد خالد توفيق، صاحب لقب العرّاب، الذي ولد في 10 يونيو سنة  1962، وتوفي في مثل هذا اليوم 2 أبريل عام 2018، واتسمت أعماله ببعض من السخرية الشديدة والرعب الذي طغى على البعض الآخر.

ويرصد "الدستور" أشهر مقولات العراب أحمد خالد توفيق:

  • أتمنى أن أبكي وأرتجف، التصق بواحد من الكبار، لكن الحقيقة القاسية هي أنك الكبار!.. أنت من يجب أن يمنح القوة والأمن للآخرين.
  • أسوأ تعذيب فى العالم هو الشخص المُصر على الكلام بينما أنت مُثقل بالهموم، ترغب فى أن تبقى صامتًا وأن تصغى لأفكارك.
  • ثلاثة يكسبون من فكرة الفرار من الموت: "الطبيب" يكسب من الأمل في الفرار، و"مندوب التأمين" يكسب من اليأس من الفرار، و"الحانوتي" يكسب من فشل الفرار.
  • الناس تحترم، أو تعتقد أنها تحترم، من يقول إنه تعيس، لأنهم يعتبرون الحزن علامة على النضج؛ كأن السعادة خطيئة لا يجدر بالمرء إعلانها. أنا حزين وأنتم أوغاد، هذا هو شعار كل إنسان.
  • أنا يا رفاق أخشى الموت كثيرًا، ولست من هؤلاء المدعين الذين يرددون في فخر بطولي.. نحن لا نهاب الموت.. كيف لا أهاب الموت وأنا غير مستعد لمواجهة خالقي.. إن من لا يخشى الموت هو أحمق أو واهن الإيمان.
  • في حياة كل منا أشياء ثمينة جدًا، لكنها تجعل الآخرين يتهموننا بالتفاهة أو الضحالة أو الجنون إذا عرفوا بها، ونتهمهم نحن بالغباء وتبلد المشاعر عندما يبدون سخريتهم.
  • أحيانًا يساعدنا الآخرون بأن يكونوا فى حياتنا فحسب.
  • إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى الرجال، ولا أوسمهم، ولا أغناهم، بل لأنه هو.. بضعفه وقوته.. والحب ليس استعراض قوة لكنه طاقة عطاء دافئة مستمرة.
  • في كل فترة من فترات حياتى الصعبة كنت أنتظر أن تمر.. أنتظر النور في نهاية النفق.
  • ماذا لو عرفت أن هذه حياتي ذاتها؟ وأن النفق لا نهاية له إلا القبر.

وفاته

وكان قد توفي أحمد خالد توفيق في 2 أبريل من عام 2018، إثر أزمة قلبية مفاجئة، توفي بعدها بما يُسمى "رجفان بطني" أثناء تواجده بمستشفى الدمرداش.

ذكرى ميلاد الروائى أحمد خالد توفيق أحمد خالد توفيق الروائى أحمد خالد توفيق الشاعر أحمد خالد توفيق خالد توفيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف طقس الأحد

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية