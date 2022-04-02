السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قهوجى متهم بقتل شاب فى مشاجرة بالمعصرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابًا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب فى أحد الشوارع في منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي قيام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجني عليه، وأثناء معاتبته على رش المياه التي طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي استل خلالها المتهم سلاح أبيض من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات في جسد المجني عليه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتها للنيابة.

قاضي المعارضات محكمة جنح حلوان حبس قهوجى قتل شاب رجال المباحث امن القاهرة

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