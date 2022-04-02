«الدولي للدراسات الصوفية» يستقبل شيخ الطريقة المحمدية ببريطانيا (صور)
استقبل المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية بمقره بالمغرب، الشيخ أحمد الدباغ شيخ الطريقة المحمدية، ورئيس الأكاديمية البريطانية للعلوم الإسلامية، بهدف التنسيق حول الدور الذي تقوم به الزوايا الصوفية في قارة أوروبا، نظرًا لتوقف الملتقيات والمنتديات الدينية التى كانت تنظم فى السابق، إلا أنها توقفت خلال هذه الفترة بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.
قال المركز الدولي للدراسات الصوفية، عبر صفحته الرسمية، إن زيارة شيخ الطريقة المحمدية ببريطانيا كانت فرصة للإطلاع عن كثب على مرافق المركز وأنشطته وأعماله وبرامجه اليومية والأدوار التي يقوم بها المركز بشكل دائم، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد توقف كافة الفعاليات والأنشطة الخاصة وبعد الانتهاء من الاستماع للأنشطة الخاصة بالمركز، حضر "الدباغ" المجلس الأسبوعي للذكر والسماع حيث ألقى محاضرة قيمة بالمناسبة.