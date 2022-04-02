متابعة أسعار السلع بمعرض «أهلاً رمضان» في الفيوم (صور)

أعلن المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه تم إضافة قسم لبيع الخضراوات بمعرض "أهلاً رمضان" لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما تجري متابعة مستمرة لتوافر السلع وأسعار البيع بالمعرض، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشار رئيس المركز، إلى استمرار أعمال لجان حصر مساحات الأراضي المزروعة بالقمح في جميع أنحاء المركز، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، ومراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح ومطابقتها مع المساحات المزروعة فعليًا، للوقوف على المساحة الحقيقية للمحصول بالمحافظة.

من ناحيةٍ أخرى، أوضح رئيس المركز أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز أسفرت أمس عن رفع (193) طن قمامة و(4) طن أتربة ومخلفات، كما نفذت إدارات أوقاف سنورس أعمال تنظيف وتعقيم للمساجد مع بدء شهر رمضان المعظم.