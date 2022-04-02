السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 19 لفافة هيروين فى المنوفية

ارشيفية
ارشيفية

قرر المستشار إسلام مجدى، وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل بقرية تلا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ضبط وبحوزته 19 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ظاظا عاطل بقرية تلا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته 19 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط ظاظا عاطل وبحوزته 19 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منوف بمحافظة المنوفية هيروين

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