مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث اصطدام قطار به أثناء عبوره بمزلقان في مدينة فرشوط شمالي قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد مصرع شاب اصطدم به قطار في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع حمادة رشاد عبد الرشيد، 25 عاما، مقيم بشارع المعهد الديني بفرشوط، بعد أن صدمه القطار.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.