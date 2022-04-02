رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة في المخابز الحرة

تابع العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة حالة البيع في المخابز الحرة ومدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز وعبدالفتاح حامد مدير مكتب المتابعة.

رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة

ووجه رئيس مدينة الضبعة لأصحاب المخابز بكتابة لافتة موضح عليها السعر والوزن، مناشدا المواطنين في حالة تلاعب أي صاحب مخبز في التسعيرة أو الوزن فعليه الاتصال علي رقم 0464670027 أو التواصل علي رسائل الصفحة الرسمية لمركز ومدينة الضبعة لعمل اللازم.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة وضمن استراتيجية المركز بالحد من غلاء الأسعار بنطاق المركز.

رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة

وكانت قد نفذت مديرية التموين بمطروح برئاسة حسن الشيبانى حملة تموينية مفاجئة، في مارس ٢٠٢٢، على المخابز الإفرنجية و الدوارة بمدينة مرسى مطروح حيث تم ضبط 28 مخالفة تموينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة

وأوضح مدير تموين مطروح أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح تم تنظيم حملة تموينية ومدير إدارة الرقابة بالمديرية وبعض من المفتشين وقوة من قسم مباحث التموين وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مطروح، وذلك للمرور على المخابز الدوارة والمخابز الإفرنجية للتأكد من وجود تراخيص والالتزام بالإعلان عن منتجاتها والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بهذه المخابز وعدم استخدام دقيق بلدي مدعم في عملية الإنتاج وذلك في نطاق مدينة مرسى مطروح.

رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة

رئيس مدينة الضبعة يتابع التسعيرة الجديدة