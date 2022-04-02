السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة فى طرة تستكمل اليوم محاكمة 24 متهما بأحداث مسجد الفتح

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة 24 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".  


تعقد الجلسة برئاسة المستشار  معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمارة وطارق صلاح درة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

محاكمة 24 متهمين أحداث مسجد الفتح الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكم طرة المستشار معتز خفاجي

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