«بوليتيكو»: الصين تلقى باللوم على الناتو فى إثارة الحرب بأوكرانيا

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قولهم إن الصين تلقي باللوم على حلف الناتو في إثارة الأزمة بأوكرانيا.

و ذكرت الصحيفة، أن "الصين تصور نفسها على أنها صديقة قوية لروسيا، وتلقي باللوم على الناتو في إثارة الحرب، وهي - وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي - تفكر في إرسال دعم عسكري للقوات الروسية في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعا الرئيس الصيني شي جين بين لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "لكن لم تكن هناك إشارة فورية على قبول الرئيس الصيني" هذا الاقتراح.

يذكر أن الرئيس الصيني التقى يوم الجمعة، عبر رابط فيديو، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعلى صعيد آخر، قال عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي، إن بلاده مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى؛ لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المختلفة، وللحماية المشتركة للأمن والاستقرار في آسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني المغلق رفيع المستوى لحوار أمن إسلام آباد، الذي تستضيفه باكستان، حيث ألقى كلمة، عبر الفيديو من بكين.

و أشار تشاو- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إلى أنه في مواجهة الوضع الأمني الدولي والإقليمي المعقد و المضطرب الحالي، فإن مفهوم الأمن الجديد الذي يتميز بالأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام له أهمية عملية كبيرة وقيمة لحل القضايا الأمنية في آسيا.

و قال "إن الصين على استعداد لتدعيم الرؤية الجديدة للأمن وتنفيذها بحزم، والعمل مع الأطراف الأخرى؛ للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات الأمنية، وحماية الأمن والاستقرار في آسيا بشكل مشترك، و تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يتمتع بالأمن الشامل".