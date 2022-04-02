السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات سيتروين

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة المصرية الأوروبية للسيارات واستلانتيس العالمية، عن حملة استدعاء لبعض موديلات ستروين طراز سى 4 من موديلادت عام 2011 وحتى 2016،وطراز سى 3 من موديلات عام 2010 و حتى عام 2012، وذلك للبدء فى حملة فحص للكشف على الوسائد الهوائية وتغييرها إن لزم.
 

يأتي ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة؛ حرصاً منا على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائي.

 

وقال الجهاز، إنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19394 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

 

وفى حالة رغبة العميل فى التأكد إذا كانت سيارته ضمن حملة الفحص يُرجى إدخال رقم الشاسيه من خلال الرابط citroen-aftersales.com، أو من خلال مسح الرمز “QR Code” أدناه للدخول على الرابط مباشرة.

حماية المستهلك
حماية المستهلك
حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الخط الساخن سيارات الاوروبية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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