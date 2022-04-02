طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل «سلطة الباذنجان» اللبنانية

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة والتي تساهم في مساعدة الجسم على الحصول على الطاقة اللازمة من أجل مواصلة الصيام خلال أيام شهر رمضان.

في السطور التالية نقدم وصفة سهلة وبسيطة، كما أنها تمتاز بأنها سريعة التحضير، وهي "سلطة الباذنجان" فهي أحد الأكلات اللبنانية، التي تعتبر الأشهر ببلاد الشام.

مقادير سلطة الباذنجان اللبنانية:

عدد 2 من خضار الباذنجان.

ثوم مهروس وبصل مفروم.

بقدونس مقطع لقطع صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقتين من عصير الليمون.

طريقة عمل سلطة الباذنجان على الطريقة اللبنانية:

في البداية، يتم وضع الباذنجان في الفرن، على حرارة لا تقل عن 180 درجة، لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وتتمثل الخطوة الثانية في إخراج الباذنجان وتقشيره وفرمها بواسطة المعلقة، مع مراعاة أن يكون الخليط خشن بعض الشئ.

الخطوة التالية عبارة عن وضع الثوم المهروس، مع البصل المفروم، زيت الزيتون، وقطع البقدونس، مع الملح والفلفل الأسود، ويتم تقليب الخليط جيدً حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

يقدم طبق سلطة الباذنجان باردة، مع العيش المحمص، بالإضافة إلى البطاطس المحمرة.

فوائد صحية مذهلة للباذنجان:

على الرغم من اعتبارها غالبًا من الخضروات، إلا أنها من الناحية الفنية فاكهة، لأنها تنمو من نبات مزهر وتحتوي على بذور.

يجلب الباذنجان مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة فهو غذاء غني بالعناصر الغذائية، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في سعرات حرارية قليلة.

ووفقا لما ذكره موقع "health line" الطبي، يوفر الباذنجان كمية جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن بسعرات حرارية قليلة، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي الباذنجان على عدد كبير من مضادات الأكسدة، فهي مواد تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من أنواع الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

كما أن الباذنجان يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الباذنجان يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.