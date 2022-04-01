الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: الشبكة جاهزة لزيادة الأحمال في رمضان

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استعدادات الشبكة القومية لنقل كهرباء مصر وجاهزيته لاستقبال أي طلب متزايد على التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان، مؤكدًا على بلوغ احتياطي القدرات المتوقع قرابة 20 ميجاوات كحد أقصي، والحد الأدنى نحو 15 ألف ميجاوات.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة لـ«الدستور» أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن حالة الطوارئ بداية من مطلع شهر رمضان، ضمن خطة الوزارة لتأمين استمرار التغذية عبر تطبيق مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على استقرار الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة تأمين استمرار التغذية الكهربائية لجميع المشتركين على مستوى شركات توزيع الكهرباء تتمثل في تواجد فرق طوارئ بالكهرباء على مدار الـ 24 ساعة للتعامل المباشر مع أي انقطاعات أو أعطال طارئة قد تحدث.

الكهرباء استعدادات الشبكة القومية جاهزة ميجاوات

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