الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب حاول تهريب 93 ألف يورو عبر مطار القاهرة الدولى

الأموال المضبوطة
الأموال المضبوطة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة راكب أخفى كمية من النقد الأجنبي داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، تم إيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه سواء نقدًا أو بضائع أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد، مأمور الجمرك، ومحمد موافي، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أشياء مماثلة داخل عبوات غذائية، وكلف أحمد محمد فوزي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً، مما أسفر عن ضبط كمية من النقد الأجنبي داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس بلغت نحو 93 ألف يورو.

وأمر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد منحه ما يعادل 10 آلاف دولار، وهي القيمة المصرح بها دون إفصاح طبقًا للقوانين المنظمة لدخول النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.

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وائل لطفي

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