الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق أعمال المرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية بالقومى للمرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان المعظم لعام 2022 برئاسة أ.د. سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام.

وقالت عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، في بيان صادر عن المجلس، إنه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

وأضافت عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، أن لجنة لرصد سوف ترصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم في جميع وسائل الإعلام، وسوف يشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التي تنتج للمنصات الإعلامية ـ وسوف يتم الرصد بشكل يومى خلال شهر رمضان، مع تحليل مضمون كمي وكيفي للأعمال، للخروج بتقرير نهائي عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة، مضيفة أنه سيتم إعداد مقارنة بين الأعمال التي تعرض على وسائل الإعلام والأعمال التي تعرض على المنصات الرقمية فقط في في إطار المعايير المدرجة بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وسيتم إعلان المؤشرات المبدئية في منتصف الشهر الكريم والتقرير النهائي في نهاية رمضان.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني أنه سيتم التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وإبلاغه بأي تجاوزات تسيء إلى صورة المرأة يتم رصدها.

كما أكدت لجنة الإعلام بالقومي للمرأة أن أي عمل فني لا بد أن يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المجتمع الذى يعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة فيه، موضحة أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة.

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