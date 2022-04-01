الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور «شعراوي» و«جمعة» و«علام» ومحافظ الجيزة.. افتتاح مسجد السيدة خديجة بأكتوبر

افتتاح مسجد خديجة
افتتاح مسجد خديجة بنت خويلد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  “مسجد السيدة خديجة بنت خويلد” بمنطقة أكتوبر والمقام على مساحة 3 آلاف متر. 

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وأكد وزير الأوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء الإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد والترميم  حيث يتم اليوم افتتاح 89 مسجدًا على مستوى الجمهورية منها 74 مسجدًا جديداً. 

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ومن جانبه قدم وزير التنمية المحلية التهنئة لأهالي محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي والذي جاء بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك مشيراً أن الوزارة تتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بالإضافة الي التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

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وأوضح محافظ الجيزة عقب أداء صلاة الجمعة أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

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وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة ونشر تعاليم الدين السمحة والدعوة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.

وزير التنمية المحلية وزير الأوقاف محافظ الجيزة عيد الجيزة القومي أخبار محافظة الجيزة

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