الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شانغهاى: فحص 16 مليون شخص فى المرحلة الثانية وسط التفشي الأخير لجائحة كوفيد-19

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

قال ما تشون ليه، الأمين العام لحكومة بلدية شانغهاي الشعبية إن شانغهاي ستُطلق حملة اختبار للحمض النووي في مناطق غربي نهر هوانغبو، بدءاً من اليوم الجمعة، وسط تدابير المرحلة الثانية من إجراءات الإدارة المُغلقة للمدينة.

 

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الجولة ستشمل 16 مليون شخص، حيث سيخضع 12 حياً للإدارة المغلقة.

 

وبدأت مدينة شانغهاي التي يزيد فيها عدد السكان عن 24 مليون نسمة، بدأت يوم الاثنين الماضي تنفيذ إدارة إغلاق مؤقتة تمتد على مرحلتين، لتتبع الإصابات المحتملة والحد من انتشار الفيروس.

 

وأضاف ما أن السلطات المعنية ستبذل أقصى الجهود لتعزيز توفير الإمدادات الغذائية، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالحصول على المساعدة الطبية.

 

وسجلت شانغهاي 355 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى، و5298 حالة إصابة بدون أعراض يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الصحة لبلدية شانجهاي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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