أخبار فاتتك.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم و«التعليم» تمد فترة القبول لمرحلة رياض الأطفال

شهد أمس الخميس 31 مارس، العديد من الأحداث المهمة على كافة الأصعدة، نسلط الضوء على أبرزها من خلال “نشرة التاسعة صباحا”.

رئيس الوزراء الباكستاني يتهم البيت الأبيض بمحاولات عزله عن السلطة

نفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد ما أثير عن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بعدما قالت تقارير إعلامية إن عمران خان صرح بأن الولايات المتحدة “هددته وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجرائه في الأيام المقبلة”.

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موسكو تعلن قائمة ممثلى دول الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا

صرحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أن الجانب الروسي يوسع بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية، الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية كنوع من أنواع الردود على العقوبات الواقعة على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا. (تفاصيل)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كتل هوائية قادمة من المناطق شديدة الحرارة سواء كانت الجزيرة العربية وهي مناطق معروفة بارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برياح جنوبية غربية مما يؤثر على أصحاب الأمراض الصدرية. (تفاصيل)

استمرار القبول بمرحلة رياض الأطفال لغات حتى 29 يونيو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، استمرار القبول بمرحلة رياض الأطفال لغات حتى يوم 29 يونيو المقبل وحذرت أولياء الأمور في بيان لها تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عدم تصديق الشائعات أو اتباع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأكاذيب الخاصة بالتعليم. (تفاصيل).

الأوبك تعلن إلغاء اعتماد منظمة الطاقة الدولية

قرر الاجتماع الاستثنائي 183 لمؤتمر منظمة أوبك العالمية إلغاء الاعتماد على وكالة الطاقة الدولية كمصدر ثانوي في تقييم إنتاج دول المنظمة مع زيادة الانتاج بنحو ٤٣٢ ألف برميل يوميا. (تفاصيل)