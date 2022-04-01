الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تنفى تورطها فى محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستانى

عمران خان
عمران خان

نفى البيت الأبيض الأمريكي مزاعم عن تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن السلطة.

جاء النفي على لسان مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، تعليقا على تقارير إعلامية قالت إن خان زعم أن الولايات المتحدة "هددته وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وكان خان اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده، في وقت أرجأ فيه البرلمان نقاشا حول مذكرة بحجب الثقة عنه.

وفي كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون، تلعثم عمران خان حين ذكر بالخطأ على ما يبدو الولايات المتحدة على أنها تقف خلف "رسالة" تثبت برأيه حصول تدخل سياسي في شؤون باكستان.

وقال "قامت أمريكا... اه ليس أمريكا بل بلد أجنبي لا يمكنني ذكر اسمه.. أعني بلدا أجنبيا، تلقينا رسالة". حسب وكالة "فرانس برس".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الرسالة المذكورة هي من السفير الباكستاني في واشنطن، نقل فيها حديثا سجّله مع مسؤول أميركي كبير اعتبر أن العلاقات ستكون أفضل بين البلدين إذا ترك رئيس الوزراء مهامه.

وكان من المقرر أن تبدأ النقاشات البرلمانية الخميس، لكن نائب رئيس المجلس أرجأ الموعد إلى الأحد، وعلل التأجيل برفض النواب مناقشة نقاط أخرى على جدول الأعمال قبل النظر في حجب الثقة.

رئيس الوزراء الباكستاني محاولات رئيس الوزراء باكستان باكستاني واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

رمضان 2022.. قائمة أبطال برنامج رامز جلال الجديد (صور)

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

محمد أنور عن ظهوره فى «رامز موفى ستار»: كنت شبه الفنانة جواهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»