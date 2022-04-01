موسكو توسع قائمة ممثلى دول الاتحاد الأوروبي المحظور عليهم دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور عليهم دخول الأراضي الروسية.



وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: أن الجانب الروسي يوسع بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية، الذين يحظر عليهم دخول أراضي بلادنا، ردًا على العقوبات الواسعة أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، وعملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.



وتابع البيان:"تسري القيود على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي، وأيضا الغالبية العظمى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون للسياسات المعادية لروسيا".. مُضيفًا: "نؤكد أن أي أعمال عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستقابل حتماً برد صارم".