الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة»: استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتى 29 يونيو

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، استمرار القبول بمرحلة رياض الأطفال لغات حتى 29 يونيو المقبل.

وأهابت المديرية في بيانها بأولياء الأمور والجمهور تصديق الشائعات أو اتباع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأكاذيب وتثير البلبلة.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة، أنها لم تصرح أو تعلن أي شيء خلاف ذلك.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد أعلنت نتيجة المرحلة الرابعة للمتقدمين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية التجريبية لغات، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يجب على ولي الأمر التوجه للمديرية والاستعلام على اسم المدرسة التي قبل بها نجله من خلال الرقم القومي المدون فى شهادة ميلاد الطفل، موضحًا أن النتيجة لن تتاح بالموقع المديرية الإلكتروني حتى الآن.

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