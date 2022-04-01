الرئيس الأوكرانى يطلب من بلجيكا المساعدة فى إرسال الأسلحة

طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من الحكومة البلجيكية المساعدة في إرسال الأسلحة وفرض العقوبات ضد روسيا والعضوية في الاتحاد الأوروبي.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكي قوله، في خطاب ألقاه أمام البرلمان البلجيكي، إن بلاده بحاجة إلى معرفة مستقبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.



وأوضح الرئيس الأوكراني "إذا فقدنا ماريوبول وغيرها من المدن الأوكرانية فلن يكون هناك اتحاد أوروبي قوي "، مشيراً إلى أن "هذا ليس تهديداً هذه حقيقة".



وأثنى زيلينسكي على دور بلجيكا في الحرب قائلاً إن البلاد كانت "من أوائل الدول التي قدمت دعماً دفاعياً، واصفاً هذا بأنه "دعم تاريخي ونحن ممتنون له لن ننسى ذلك أبدًا".