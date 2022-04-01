روسيا: تسليم أكثر من 6700 طن من المساعدات الإنسانية الروسية إلى أوكرانيا منذ 2 مارس

قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف إن روسيا نفذت 709 مهام إنسانية في أوكرانيا منذ 2 مارس، لتسليم 6769.3 طنا من الشحنات الإنسانية، بحسب وكالة الانباء الروسية "تاس".

وقال ميزينتسيف: "منذ 2 مارس، سلمت روسيا 6769.3 طنا من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا ونفذت 709 بعثات إنسانية، تمت ست منها في مناطق دونيتسك ولوجانسك الشعبية وزابوروجي وكييف وتشرنيجوف وخاركوف وخيرسون في اليوم الماضي، مع تسليم 248 طنا من المواد الغذائية والأدوية والضروريات الأساسية للمدنيين".

وبحسب ميزينتسيف، تجري 21 مهمة إنسانية يوم الأربعاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكييف وخيرسون.

وأضاف أنه تم إنشاء أكثر من 9500 مركز إيواء مؤقت في مختلف المناطق الروسية.

وأوضح أنه "تم جمع أكثر من 22500 طن من المواد الغذائية والأدوية والضروريات الأساسية في نقاط التجميع".