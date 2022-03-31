الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد معرض «أهلا رمضان» بمركز البلينا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، معرض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة البلينا لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة .
 

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، ومنها " السكر، والأرز، والزيت، والسمن، والخضروات، وياميش رمضان، واللحوم البلدي والمجمدات بكميات كافية، وتخفيضات تصل إلى 30%، والتقى عدد من المواطنين المترددين على المعرض، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، واستمع إلى آرائهم حول المنتجات والأسعار، حيث عبر المواطنين عن سعادتهم بافتتاح المعرض وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

كان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لجميع الوحدات المحلية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لإقامة معارض " أهلا رمضان " بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم، موجها مديرية التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين بالمتابعة المستمرة لتلك المعارض والتأكد من صلاحية وجودة المواد المعروضة.

مباحث التموين عقد شهر رمضان قامة عمل اجتماع لحوم التجارى على

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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