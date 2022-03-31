بعد استخدامه ضد لاعبي المنتخب.. مخاطر استخدام أشعة الليزر على العين

تعرض المنتخب الوطني خلال مباراته مع السنغال لبعض المخاطر والانتهاكات منها أشعة الليزر الخطيرة جدا، والتي لها مخاطر جسيمة.

كلما زادت طاقة خرج مؤشر الليزر، زادت احتمالية تسببه في إصابات خطيرة في العين وحرق الجلد وإضعاف الرؤية، لكن الحكم على سلامة مؤشر الليزر ليس بالأمر السهل.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي المسؤولة عن تنظيم أجهزة الليزر، تتطلب اللوائح أن يتم وضع ملصقات على معظم منتجات الليزر مع تحذير بشأن الإشعاع والمخاطر الأخرى والكشف عن خروج طاقة الليزر، لكن هذه المعلومات مفقودة في بعض الأحيان، وحتى لو تم تقديمها، فقد لا تزال غير كافية.

قال دانيال هيويت، مسؤول تعزيز الصحة في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، وهي الوكالة المكلفة بفرض القانون على المنتجات التي تنبعث منها الإشعاعات : "المستهلك في موقف صعب" .

مع زيادة الطاقة فوق خمسة ملي واط، يتناقص الهامش الزمني للتعرض الآمن ويمكن أن يحدث تلف دائم للعين والجلد بسرعة. ومع ذلك، فإن طاقة خروج مؤشرات الليزر لا تظهر على الفور للمستخدم.

تقدم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نصائح لمساعدة المستهلكين على تحديد منتجات الليزر التي قد تكون خطرة وكيفية استخدام الأجهزة بأمان.

خلص الباحثون إلى أن التوافر الواسع لهذه الأجهزة، والتي غالبًا ما يتم تسويقها على أنها ألعاب، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في إصابات العين، وفقًا لدراسة صدرت في عام 2013 من قبل طب العيون مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

عادت الأخطار المحتملة لمؤشرات الليزر إلى الأخبار في يونيو 2018 بعد أن أضر صبي في اليونان بصره بشكل دائم عن طريق تسليط الضوء في عينه .

إذا تم توجيه ليزر بقدرة إنتاج أقل من خمسة ملي واط إلى عين شخص ما، فيمكن لهذا الشخص أن يرمش أو يبتعد دون التعرض لإصابة في العين، ومع ذلك فإن آليات الحماية الطبيعية للعين مثل انعكاس الطرفة غير فعالة ضد أشعة الليزر التي تزيد قوتها عن خمسة ملي واط ، وقد يحدث تلف شديد في شبكية العين. حتى بعد التعرض اللحظي.

إليك ما تنصح به إدارة الغذاء والدواء :

لا تصوب أبدًا أو تلمع مؤشر ليزر على أي شخص.

لا تشتري مؤشرات الليزر لأطفالك.

قبل شراء مؤشر ليزر، تأكد من أنه يحتوي على المعلومات التالية على الملصق:

بيان أنه يتوافق مع الفصل 21 من اللوائح الفيدرالية (قانون اللوائح الفيدرالية) ؛

اسم الصانع أو الموزع وتاريخ الصنع،

تحذير لتجنب التعرض لأشعة الليزر.