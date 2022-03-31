بعد مباراة نيجيريا وغانا.. أشهر 3 أحداث مأساوية شهدتها مباريات كرة قدم

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم مقتل أحد ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف”، على خلفية أحداث مباراة نيجيريا وغانا في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأسفرت عن تأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم مقتل الطبيب كابونجو، والذي يعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان يمثله وكذلك كاف في مباراة نيجيريا وغانا، وتوفي الطبيب بعد إصابات بالغة من الجماهير التي اقتحمت الملعب، وذلك قبل أن تتدخل الشرطة بالنزول إلى أرض الملعب، وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع.

وأكد أندرو كامانجا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، أنهم في انتظار التقرير الكامل من الاتحاد الدولي وكذلك فيفا لمعرفة ما حدث بالضبط قبل الخوض في أي أمور أخرى في هذا الشأن.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أشهر حالات شغب الملاعب في تاريخ كرة القدم..

مقتل 15 مشجع بالدورى المكسيكى

شهد الدور المكسيكى بداية شهر مارس الحالى فاجعة كبرى بعد مقتل 15 مشجع وإصابة العشرات أثناء مباراة جمعت بين ناديي كويريتارو وأطلس في إطار الجولة التاسعة من المسابقة المحلي

أقيمت المباراة على ملعب "لا كوريجيدورا"، معقل نادي كويريتارو، وقبل انتهاء وقت المباراة بدقائق، وقامت جماهير هذا النادى بهجوم عنيف على جماهير الضيف، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

انهيار المدرجات فى إنجلترا

جمعت المباراة منتخبي الجارتين إنجلترا واسكوتلندا للفوز ببطولة بريطانيا، لكن بعد 50 دقيقة فقط من بداية المباراة بدأت الأمور بالاتجاه للأسوأ حيث أن الأمطار الغزيرة في اليوم السابق والعدد الكبير للحضور أدى لانهيار المنصة الخشبية الخاصة بالمشجعين، وأدى ذلك إلى سقوط المئات منهم متراكمين فوق بعضهم عن ارتفاع يقارب 14 متراً.

مقتل 33 شخصًا في مباراة بولتون

مباراة بين ناديي بولتون والاتحاد الإنجليزي، في منتصف القرن العشرين، حضرها عدد كبير من مشاهير كرة القدم وعدد كبير من الجمهور، قبل أن يحاول 85 ألف شخص دخول الملعب ومع الازدحام وتدافع المتفرجين، انهار حاجزين بين المدرجات مما أدى إلى سقوط المئات أرضاً ليلقى أكثر من 33 شخصًا مصرعهم اختناقاً ويصاب ما يزيد عن 400 آخرين.