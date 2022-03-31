الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تفحم 5 طوابق».. نشوب حريق في أحد العقارات بالنزهة الجديدة

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب في أحد العقارات بمنطقة النزهة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في أحد العمارات السكنية بشارع القدس بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية أن النيران امتدت بسرعة من ورشة موجودة أسفل العقار إلى الستائر والتكييفات الموجودة في الطوابق العليا ما أدى إلى تفحم 5 طوابق ونجح رجال الإطفاء في إخمادها قبل امتدادها  للعقارات المجاورة.

ويجمع رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق ورشة أسفل احد العمارات النزهة

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وائل لطفي

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