الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الانتقام من تشارلز.. مصادر ملكية تكشف مخططات أندرو لإنقاذ سمعته

أندرو وإليزابيث الثانية
أندرو وإليزابيث الثانية

كشفت مصادر ملكية السر وراء قرار الأمير أندرو بتحدي عائلته المالكة واستغلال حب والدته له للظهور وكأنه وريث العريش خلال حفل تأبين والده الأمير فيليب.

وقالت مصادر إن الأمير أندرو كان يرغب في سرقة الأضواء من والدته وحفل والده والمخاطرة بسمعة العائلة المالكة لمتابعة العودة للحياة العامة، وتاكيد وجوده قبل رحيل والدته، لأنه يعلم جيدا، انه بمجرد ان يتولى شقيقه الأمير تشارلز العرش، لن يكون له أي دور في العائلة حتى ولو شرفي، وبالتالي فهو يرغب في الانتقام.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الامير أندرو يفسد كافة مخططات شقيقه الاكبر تشارلز ونجله ويليام لاصلاح ما افسده وتحسين صورة العائلة المتهمة بالعنصرية وبدعم مغتصب.

تابعت أن الأمير ذو السلوك المشين استخدم والدته الضعيفة الطاعنة في العمر للعودة للحياة الملكية مرة أخرى.

أضافت أنه قبل عام وتحديدا بعد أيام من وفاة والده الأمير فيليب طلب من اندرو الابتعاد تماما عن الإعلام حتى ينسى العالم فضائحه الجنسية، أنه رفض طلبهم، وظهر أمام كاميرات التلفزيون متجاهلاً رغبات أقاربه والعائلة المالكة ورجال الحاشية.

وكشفت الصحيفة أن أندرو يخطط لهذا الأمر منذ قرار الملكة بسحب ألقابه الملكية وإعفائه من الخدمة العامة من أجل الظهور مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن أندرو يمثل خطرًا كبيرًا على والدته الملكة إليزابيث الثانية وحكم شقيقه الأمير تشارلز، فوالدته المريضة الطاعنة في العمر تتطلع للحصول على دعم ابنها الأقرب لها.

وتابعت أن على العائلة مقاومة كافة محاولات أندرو للعودة للحياة العامة، وألاّ ستكون عواقب الأمر وخيمة بعد رحيل الملكة، لأنه سيقوم بأسوأ مما قام به الأمير هاري وسيشوّه سمعة شقيقه ونجله في جميع المحافل الدولية، خاصة في ظل تقارير تفيد بأنه سينتقل للعيش في الولايات المتحدة مع نجل شقيقه الأمير هاري.

الولايات المتحدة الأمير تشارلز الأمير هاري العائلة المالكة الملكة إليزابيث الأمير أندرو الولايات المتحدة الامريكي

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