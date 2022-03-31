إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بنزلة الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة الغنايم بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بنزلة الصحراوي الغربي مركز الغنايم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من "محمود ش" 35 سنة، و"عبلة م"، و"عبدالعزيز م"5 سنوات، و"شحاتة م" 7 سنوات، و"بسمة م" 7 سنوات، و"رحمة م" 10 سنوات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجميعهم من قرية بني سميع مركز أبوتيج، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.