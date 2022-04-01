أقدمها «أسود برج لندن».. أشهر 14 خدعة عالمية خلدت ذكرى«كذبة أبريل»

يحتفل العالم غدًا الجمعة، بـ“كذبة ابريل” التي تتزامن سنويًا مع أول أيام شهر أبريل، ويتهافت الآلاف حول العالم لاختلاق القصص للترويح عن أنفسهم والمزاح مع أحبابهم.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أشهر أكاذيب أبريل على مر التاريخ..

استحمام الأسود

في عام 1698 تمت دعوة الشعب البريطاني لمشاهدة الحفل السنوي لاستحمام الأسود في برج لندن، مقابل دفع ثمن التذكرة وبالفعل قام العديد من الناس بدفع ثمن التذاكر وذهبوا إلى البرج بالفعل ولكنهم لم يجدوا أي أسود هناك ليشاهدوها.

الجنية الميتة

قالت بعض وسائل الإعلام في انجلترا أنهم عثروا على جسم جنية صغيرة عن طريق كلب مدرب، ولكن بعد انتهاء اليوم تم اكتشاف الشابين الذين خططوا لهذه الكذبة، وقالوا إنها كذبة أبريل.

هجوم بالقنابل من طيار إنجليزي على جنود ألمان

في عام 1915 قام طيار إنجليزي بالتوجه إلى تجمعات ألمانية وإلقاء جسم ضخم عليهم من الطائرة ليوهمهم بأنها قنبلة، لكن عند وصول الجسم للأرض اكتشف الجنود الألمان بأنها مجرد كرة قدم ومعها ورقة مكتوب عليها "كانت كذبة أبريل، عسى الله أن يعاقب إنجلترا".

تحذير علب الكولا الزرقاء

قامت شركة كوكا كولا عام 1996 بإطلاق شائعة بأن المشروب في حالة انتهاء تاريخ صلاحيته ستتحول علبته إلى اللون الأزرق في سخرية من شركة بيبسي وقالةووا بعد ذلك انها كذبة ابريل.

سرقة الكنز

ذكرت صحيفة "برلين" الألمانية، أن لصوص حفروا نفق تحت الخزانة الفيدرالية الأمريكية وسرقوا كل الفضة والذهب، ونشرت العديد من الصحف في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة القصة، واتضح بعد ذلك أن الخبر كذبة أبريل.

البوكيمون

في عام 2014 قامت شركة Google العالمية بالمزاح مع الاشخاص حول العالم ونشرت لعبة بوكيمون، وأشارت إلى إنه يمكن للاعبين استخدام خرائط Google للبحث عن أشخاص البوكيمون واللحاق بهم، والجائزة ستكون عبارة عن العمل بوظيفة فى شركة "جوجل"، ثم اتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.

حصاد المكرونة

أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية خبر حصاد محصول المكرونة بشكل استثنائي في سويسرا، مع عرض بعض اللقطات من حصاد المكرونة، وصدق الكثير من المشاهدين اللقطات المعروضة التى اتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.

الترشح للرئاسة

قال الرئيس الامريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1992، إنه ينوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، لكن الرجل الذي كان يتحدث لم يكن نيكسون، والجزء الإخباري الذي بث الإعلان لم يكن حقيقيا، الأمر الذى أثار غضب الكثير من الشعب الذي كان يعارض فكرة ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وشعروا بالسعادة بعد ذلك عندما علموا أنها كذبة أبريل.

إلغاء حلوى النعناع

في عام 1995 أعلنت شركة مصنعة لحلوى النعناع في بريطانيا عن قرارها بسحب الحلوى التي تتخذ شكل الحلق لأنها تحتوي على شقوق مما يثير فظع المصابين بفوبيا الشقوق، وستقوم بإرجاعها بعد سد هذا الشق ثم اتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.

جهاز يبعث الرائحة من الأفلام

في عام 1965 قام بروفيسور جامعي في بريطانيا بوضع بعض القهوة والبصل مع أجهزة التهوية لنشر رائحة في السينما أثناء مشاهدة الناس للأفلام وتم سؤالهم إذا كانوا شموا رائحة أم لا وقال وقتها إن الدعاية للفيلم كانت أنك ستشم جميع الروائح التي ستكون داخل الفيلم لأول وآخر مرة في العالم واتضح بعد ذلك خدعته وأنها كذبة أبريل.

شراء جرس الحرية

في عام 1996 قامت سلسلة المطاعم الشهيرة "تاكو بيل" بعمل إعلان صحفي أعلنت فيه شراء جرس الحرية، وكانت خدعة مبتكرة للترويج، واتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.

عرض الحمير

في عام 1746 أعلنت صحيفة إنجليزية عن إقامة أكبر عرض للحمير، فتجمع الناس ولم يشاهدوا إلا أنفسهم وقال رئيس تحرير الجريدة إنها كذبة أبريل.

برج إبرة الفضاء

في عام 1989، زعم برنامج كوميدي أن برج "إبرة الفضاء" في مدينة سياتل الأمريكية قد سقط وتحطم، وشكل هذا الخبر صدمة للجميع ثم تم الاعلان أنه كذبة أبريل.

ثوران بركان خامد

استيقظ السكان المحليون في قرية ستيكا في ألاسكا على مشهد مرعب فقد كان الدخان الأسود يتصاعد من البركان الخامد منذ حوالي 400 سنة مما أثار الذعر بين سكان القرية واتضح بعد ذلك أن خفر السواحل قاموا بإحراق 70 إطار سيارة مع كتابة جملة "كذبة أبريل لا تخافوا".