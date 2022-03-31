الإعدام لـ8 أشخاص في قضايا قتل بالقليوبية

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة بالقليوبية برئاسة المستشار محمد سعيد أبودنيا التصديق على حكم الإعدام لـ8 متهمين فى ثلاث قضايا قتل فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقضت المحكمة بالإعدام على 3 أشخاص قتلوا طفلا للاستيلاء على توك توك، كما قضت بالإعدام لـ4 آخرين لقتلهم طفل أيضا، وبالإعدام لعاطل قتل مزارعا لسرقة ماشيته.

وقضت المحكمة فى حكمها الأول بالإعدام شنقا على ثلاث متهمين وهم "سلامة س ص" و"سليمان ه س" و"رمضان ن ف" بتهمة قتل الطفل "سيف ر س" 15 سنة عمدا، بأن استدرجوه ليلا بحجة توصيلهم بتوك توك يقوده وقاموا بذبحه وسرقة التوك توك.

وقضت المحكمة بالإعدام لأربع متهمين وهم "عماد م ص" و"محمد ط ع" و"أحمد م ع" و"محمد ص ص" لقيامهم بقتل الطفل "أحمد ع ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما قررت محكمة الجنايات التصديق على حكم الإعدام للمتهم "مصطفى م ذ" 33 سنة عامل لقيامه بقتل المجني عليه "حسين ص" عمدا، حيث قام بخنقه بقطعة قماش ليلا أثناء نومه لسرقة ماشيته.