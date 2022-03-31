الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ8 أشخاص في قضايا قتل بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة بالقليوبية برئاسة المستشار محمد سعيد أبودنيا التصديق على حكم الإعدام لـ8 متهمين فى ثلاث قضايا قتل فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقضت المحكمة بالإعدام على 3 أشخاص قتلوا طفلا للاستيلاء على توك توك، كما قضت بالإعدام لـ4 آخرين لقتلهم طفل أيضا، وبالإعدام لعاطل قتل مزارعا لسرقة ماشيته.

وقضت المحكمة فى حكمها الأول بالإعدام شنقا على ثلاث متهمين وهم "سلامة س ص" و"سليمان  ه س" و"رمضان ن ف" بتهمة قتل الطفل "سيف ر س" 15 سنة عمدا، بأن استدرجوه  ليلا بحجة توصيلهم بتوك توك يقوده وقاموا بذبحه وسرقة التوك توك.

وقضت المحكمة بالإعدام لأربع متهمين وهم "عماد م ص" و"محمد ط ع" و"أحمد م ع" و"محمد ص ص" لقيامهم بقتل الطفل "أحمد ع ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما قررت محكمة الجنايات التصديق على حكم الإعدام للمتهم "مصطفى م ذ" 33 سنة عامل لقيامه بقتل المجني عليه "حسين ص" عمدا، حيث قام بخنقه بقطعة قماش ليلا أثناء نومه لسرقة ماشيته.

 

محكمة جنايات بنها القليوبية المستشار محمد سعيد ابو دنيا قتل مزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع «إينى» وتذليل أى عقبات قد تواجهها

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وزير العدل: سجلت شقتى بالشهر العقارى فى 6 سنوات.. تستغرق 37 يومًا حاليًا

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية

فلسطين تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وبيت لحم