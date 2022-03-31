الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

استعداداً لشهر رمضان.. «الأوقاف» تبدأ حملة نظافة وتعقيم بمسجد السيدة زينب

الاوقاف وحملات النظافة
الاوقاف وحملات النظافة فى المساجد

واصلت وزارة الأوقاف لليوم الثاني على التوالي  أكبر حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وشهد مسجد السيدة زينب عقب صلاة الظهر حملة نظافة وتعقيم شاملة لاستقبال صلاة التراويح غدًا، على ان يتم التنظيف والتعقيم يوميًا بعد انتهاء الصلاة. 

وأكدت وزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا.

جدير بالذكر أن حملة النظافة انطلقت أمس الأربعاء، على مستوى المديريات الإقليمية، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان المعظم.

الأوقاف تبدأ حملة نظافة وتعقيم مسجد السيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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