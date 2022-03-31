وكيل «محلية النواب»: هناك قصور في التعاون بشأن المخطط الاستراتيجي للمحافظات

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا بصدد إصدار المخطط الاستراتيجي فى 27 محافظة، متابعا: "المخطط الاستراتيجي 2030 للتنمية المستدامة اتضح بعد الإطلاع على بعض المخطط لبعض المحافظات أن المخطط على الورق يختلف عن أرض الواقع، ومن ثم عقدت اللجنة جلسة للاستماع لرؤية المحافظين فى المخططات لكل محافظة شريطة أن يتم الاستماع لرأى النواب فى كل محافظة والاستفادة بهذه المقترحات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة العامة للجميع".

وأشار الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة مطروح، إلى أن هناك قصور فى التعاون بشأن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، ومن ثم على الجهاز التنفيذي الاستماع للنواب فى كل محافظة فيما يخص المخطط الاستراتيجى لتعظيم الاستفادة من خطة التنمية الـمُستدامة على أرض الواقع.

واستعرض النائبان جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.