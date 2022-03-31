الجامعة العربية تدعو إلى منظومة إعلامية قادرة على التفاعل مع تحولات المنطقة

دعت جامعة الدول العربية، إلى تنسيق الجهود والمضي قدمًا نحو ترسيخ منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي اليوم الخميس، في اجتماع الدورة العادية (14) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة العراقية بغداد.

وشدد السفير خطابي - في كلمته - على ضرورة الأخذ في الاعتبار أولويات العمل العربي المشترك في المجال الإعلامي بما في ذلك الانخراط الجاد في تنفيذ القرارات والمبادرات الداعمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا العربية، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس المحتلة، ومحاربة الإرهاب ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، متطلعين لكسب رهانات التنمية المستدامة تماشيًا مع أهداف الأجندة الأممية 2030، معتبرًا أنه لا يمكن تصور تحقيق تنمية حقيقية ومتماثلة مع انشغالات المواطن العربي دون إعلام تنموي هادف.

وأكد أهمية البحث عن أفضل التصورات لإرساء صناعة إعلامية تكرس هذا الطموح من خلال مضمون إعلامي تعددي ومنفتح على فضائنا الجغرافي والعالم، بعدما أضحى المتلقي يحظى بموقع تشاركي وتفاعلي مؤثر، مع كل ما تفرضه البيئة الإعلامية في زمن العولمة وثورة المعلومات من حاجة ملحة لبلورة خطاب إعلامي ذي مصداقية وتنافسية يعتمد على استخدام اللغات الأجنبية، ويوظف باحترافية مختلف الأدوات الإعلامية والاتصالية لرفع التحديات التنموية، واحتواء الأزمات الظرفية انطلاقًا من تجاربنا الوطنية والإقليمية في التعاطي الإعلامي مع تداعيات جائحة كورونا.

وأكد أهمية مواصلة المساعي للتصدي لمحاولات الإساءة والتشويه التي تتعرض لها الصورة العربية الجماعية مع الالتزام بالاسترشاد بالدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر المعتمد خلال الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام، مشددًا في هذا السياق، على ضرورة إيلاء مزيد من التركيز المستمر على صقل المهارات ورفع جودة الأداء الإعلامي.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية وضعت مجموعة من التوصيات التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي انطلاقًا من المقترحات وأوراق العمل المقدمة من جانب الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، معربًا عن ارتياحه للمناقشات البناءَّة خلال اجتماع اللجنة وما توصلت إليه من توصيات وخلاصات بإسهام فعال من جميع المشاركين، دولًا واتحادات ومنظمات إعلامية، مؤكدًا أنها ستشكل أرضية ملائمة لاستعراض البنود المدرجة على جدول المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والروح التوافقية التي دأب عليها المكتب.