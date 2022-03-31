الخميس 31 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في ضبط حداد بتهمة هتك عرض طفل في الجيزة

ضبط حداد
ضبط حداد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات هتك عرض حداد لطفل 4 سنوات، بمنطقة العجوزة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت بلاغا من سيدة اتهمت فيه حدادا "شقيق حارس العقار القاطنة به" بهتك عرض طفلها داخل العقار المقيمة به بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور، وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث العجوزة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم شاب عشريني ويعمل حدادا، شقيق حارس العقار المقيمة به مقدمة البلاغ.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام المتهم بملامسة أماكن حساسة في جسد الطفل أثناء قيامه باللهو داخل العقار، والطفل المجني عليه 4 سنوات، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.

تحريات الاجهزة الامنية الجيزة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية أمن الجيزة هتك عرض حداد

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وائل لطفي

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