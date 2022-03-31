الصين: لا نستبعد استخدام الروبل أو اليوان فى تجارة الطاقة مع روسيا

قالت الخارجية الصينية، في بيان: إنها لا تسبتعد إمكانية التحول إلى عملة "الروبل" أو "اليوان" في سياق تجارة الطاقة مع روسيا.

وقالت: الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا "على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة التغيرات في وضع السوق".

وأضافت: "عند إجراء تسويات متبادلة ثنائية، يمكن لكيانات السوق اختيار عملة وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.. فيمكن أن يساعد استخدام عملتك الوطنية في عملية التجارة المنتظمة والتفاعل الاقتصادي في تجنب مخاطر العملة وتقليل التكاليف المرتبطة بصرف العملات".

يأتي هذا فيما قالت روسيا إنها عرضت وقفًا لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة صباح الخميس من أجل إجلاء المدنيين.

وقال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، مساء الأربعاء، وفقًا لوكالة انترفاكس إن "القوات الجوية الروسية تعلن- بشكل خاص لأهداف إنسانية- وقفًا لإطلاق النار يوم 31 مارس، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا (0800 بوقيت جرينتش).

ويهدف وقف إطلاق النار المؤقت إلى السماح للمدنيين بالفرار من المدينة الساحلية المحاصرة الواقعة على بحر أزوف أولًا إلى بيرديانسك في الغرب ثم إلى زاباروجيا.

ولدى الجانب الأوكراني وقتًا حتى الساعة السادسة من صباح الخميس لإعلان وقف لإطلاق النار وإبلاغ روسيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل مكتوب، وقد تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بإفساد عمليات إجلاء سكان ماريوبول.

