الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل.. برومو الاختيار وقرار مهم للتعليم

الاختيار
الاختيار

ينشر «الدستور» لقرائه أهم الأخبار التي حدثت قبل منتصف الليل والتي تنوعت بين أخبار فنية وسياسية واجتماعية.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

https://www.dostor.org/4044607

 مصر مؤهلة للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية للمنتجات الطبية

في بيان هام وعاجل  لمنظمة الصحة العالمية، أعلنت عن أن الهيئات التنظيمية للمنتجات الطبية في مصر ونيجيريا وصلت إلى مستوى النضج 3، والذي يعني أن هذه الهيئات الوطنية تعمل بشكل جيد وأنها يمكن أن تكون مؤهلة للإدراج في السلطات الانتقالية المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية.

https://www.dostor.org/4044584

برومو مسلسل الاختيار

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه خلال موسم الدراما الرمضانية 2022.

https://www.dostor.org/4044593

زيارة انتصار السيسي للهلال الأحمر

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشادت بغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي وصفته بأنه «رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر».
https://www.dostor.org/4044436

فنانون مشاركون في الاختيار


يشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي،  أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

https://www.dostor.org/4044577

معسكرات التعليم الفنى منظمة الصحة العالمية يلا وزير التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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