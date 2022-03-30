الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر المصرى: رمز من رموز العمل المجتمعى العظيم

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري،  الذي وصفته بأنه «رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر».


وعبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، قالت: «تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي يعد رمزًا من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري».

وأضافت: «لقد استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة».

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 السيدة انتصار السيسي
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 السيدة انتصار السيسي
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 السيدة انتصار السيسي
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 السيدة انتصار السيسي
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 السيدة انتصار السيسي
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 السيدة انتصار السيسي
May be an image of ‎1 person, standing and ‎text that says '‎المصرى الأحمر الهلال Egyptian Red Crescent‎'‎‎
 السيدة انتصار السيسي

 

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