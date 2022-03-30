وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات لجان السير ومقدرى الدرجات

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات، ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الاجابة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ«الدستور»: تم اعتماد زيادة قيمة المكافاة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والمهنية، والفئات الخاصة وكذا مشرفي تقدير الدرجات، للتناسب مع الجهد الذى يبذلة السادة المشاركين فى تلك الاعمال من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، وتعد هذه الزيادة هى الأولى منذ صدور القرار الوزارى رقم (365 لسنة 1994) وتعديلاته.